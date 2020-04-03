В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.

«Куда можно ездить на своей машине или такси? В случае серьёзной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», — говорится в сообщении столичного оперативного штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что гражданин обязан иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Например, за нарушение гражданами режима повышенной готовности предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей.

Соответствующий закон был принят депутатами Мосгордумы 1 апреля.