В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Куда можно ездить на своей машине или такси? В случае серьёзной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», — говорится в сообщении столичного оперативного штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что гражданин обязан иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Например, за нарушение гражданами режима повышенной готовности предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей.

Соответствующий закон был принят депутатами Мосгордумы 1 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить