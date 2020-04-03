В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Мы видим достаточный баланс: у нас около 3 млн человек находятся на рабочих местах», — цитирует его РИА Новости.

По словам мэра, в столице продолжают работу органы власти, сфера ЖКХ, медицина, правоохранительные органы и системообразующие предприятия. 

Также он отметил, что ещё 2 млн москвичей находятся на дистанционной работе. По его словам, «только 2 млн находятся реально в стопроцентных отпусках или на больничных».

Собянин считает, что в городе соблюдён баланс, когда две трети работают, но значительная часть — дистанционно. Он добавил, что власти «не могут закрыть весь город», но такой баланс нужно поддерживать и дальше.

Ранее Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции. Для нарушителей предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей

Повторное нарушение повлечёт за собой до 5 тыс. рублей штрафа.

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