В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.

«Мы видим достаточный баланс: у нас около 3 млн человек находятся на рабочих местах», — цитирует его РИА Новости.

По словам мэра, в столице продолжают работу органы власти, сфера ЖКХ, медицина, правоохранительные органы и системообразующие предприятия.

Также он отметил, что ещё 2 млн москвичей находятся на дистанционной работе. По его словам, «только 2 млн находятся реально в стопроцентных отпусках или на больничных».

Собянин считает, что в городе соблюдён баланс, когда две трети работают, но значительная часть — дистанционно. Он добавил, что власти «не могут закрыть весь город», но такой баланс нужно поддерживать и дальше.

Ранее Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции. Для нарушителей предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей.

Повторное нарушение повлечёт за собой до 5 тыс. рублей штрафа.