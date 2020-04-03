Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По его словам, если в автомобиле будет находиться больше одного человека, то это будет считаться нарушением дистанции в 1,5 метра. В связи с этим все находящиеся в автомобиле лица будут оштрафованы, заявил Шапошников, слова которого приводит РИА Новости.

При этом он добавил, что в случае, если идёт речь о совместно проживающей семье, члены которой проходят самоизоляцию, то они могут передвигаться вместе, но должны обязательно брать с собой паспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции. Для нарушителей предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей

Повторное нарушение повлечёт за собой до 5 тыс. рублей штрафа.

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