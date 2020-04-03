Путин объяснил решение о продлении режима нерабочих дней в России

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Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности объяснил своё решение продлить режим нерабочих дней в России до конца апреля.
Путин объяснил решение о продлении режима нерабочих дней в России
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

По его словам, эти меры необходимы для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вы знаете, что в стране в соответствии с моим указом до конца апреля продлены особые меры предосторожности, карантинные мероприятия проводятся. И это необходимо, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что это рекомендовали эксперты, к мнению которых власть будет прислушиваться.

«Так считают специалисты... Всю работу будем строить исходя из этого, обеспечивая главные приоритеты — жизнь и здоровье граждан России», — заключил он.

2 апреля Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.

В ходе обращения к гражданам России он отметил, что, несмотря на предпринимаемые усилия, в ряде регионов, в том числе в Москве, пока не удаётся улучшить эпидемиологическую обстановку.

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