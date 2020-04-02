В Госдуме прокомментировали решение продлить режим нерабочих дней

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT принятое президентом России Владимиром Путиным решение о продлении нерабочего периода до 30 апреля.

«С учётом того, как развивается пандемия, я считаю, что эта мера оправданна. К тому же президент дал возможность дифференцированно подойти к проблеме, с учётом обстановки в регионах. Это очень взвешенное решение», — сказал Огуль.

Депутат отметил, что факт отсутствия в некоторых регионах болезни внушает уверенность, «что можно приостановить развитие и распространение» пандемии.

«Конечно, президент отметил, что это (нерабочий период. — RT) с сохранением заработной платы. Но здесь вопрос к тому, как оказать дополнительные меры поддержки, чтобы сохранить рабочие места и достаток тех людей, у которых работодатель — малый и средний бизнес. К тому же надо посмотреть, как долго могут находиться в таком режиме люди пожилого возраста, люди одинокие», — добавил он.

Ранее Путин в обращении к россиянам объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.