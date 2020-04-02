В Госдуме оценили продление режима нерабочих дней до 30 апреля
- РИА Новости
«Если речь идёт о жизни наших граждан, если речь идёт о том, сколько граждан может быть заражено, то власть вынуждена принимать меры. Ведь нерабочий режим продлён не на неделю, а на месяц… Выводы, сделанные из предыдущей недели, говорят о том, что эта мера оправданна. Надо смириться с тем, что мы живём в таких условиях. Нужно мобилизоваться, нужно соблюдать все предписанные рекомендации, нужно ответственно подходить к своим действиям», — заявил Нилов.
Депутат отметил, что власти идут на эти меры, чтобы снизить вероятность распространения инфекции.
Ранее Путин в обращении к россиянам объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.