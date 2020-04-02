В Госдуме оценили продление режима нерабочих дней до 30 апреля

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Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.
В Госдуме оценили продление режима нерабочих дней до 30 апреля
  • РИА Новости

«Если речь идёт о жизни наших граждан, если речь идёт о том, сколько граждан может быть заражено, то власть вынуждена принимать меры. Ведь нерабочий режим продлён не на неделю, а на месяц… Выводы, сделанные из предыдущей недели, говорят о том, что эта мера оправданна. Надо смириться с тем, что мы живём в таких условиях. Нужно мобилизоваться, нужно соблюдать все предписанные рекомендации, нужно ответственно подходить к своим действиям», — заявил Нилов.

Депутат отметил, что власти идут на эти меры, чтобы снизить вероятность распространения инфекции.

Ранее Путин в обращении к россиянам объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

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