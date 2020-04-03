В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

Как сообщает РИА Новости, министр отметил, что пока всё идёт по благоприятному сценарию.

«Мы видим, что введённые в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идёт по достаточно благоприятному», — сказал Мурашко.

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом.