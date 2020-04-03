В России утвердили правила поведения при режиме ЧС

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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране утверждаются правила поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
В России утвердили правила поведения при режиме ЧС
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Утвердить прилагаемые правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — указано в постановлении, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

В том числе в постановлении указывается, что в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации либо если она произошла, гражданам запрещается распространять заведомо недостоверную информацию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС.

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