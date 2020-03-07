«Существующие правила недостаточно ясны»: Путин поручил провести реформу миграционных режимов

Владимир Путин поручил организовать работу по изменению миграционных режимов и института гражданства в России. Основным миграционным статусом должен стать вид на жительство, а институт временного проживания предлагается упразднить. Кроме того, в поручениях президента перечислены три предлагаемых вида приёма в российское гражданство: общий, упрощённый и особый. Наряду с этим глава государства предложил ввести несколько особых механизмов, в том числе «соглашение о лояльности» и «контролируемое пребывание».

Владимир Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства в России. Соответствующий перечень указаний главы государства опубликован на сайте Кремля.

Речь идёт о работе над концепцией государственной миграционной политики на 2019-2025 годы на основе предложений, подготовленных рабочей группой.

В опубликованном на сайте Кремля необходимость реформ объясняется тем, что существующие миграционные правила по ряду причин «недостаточно ясны и унифицированы». Кроме того, как отмечается в указаниях президента, уровень использования информационных технологий при предоставлении услуг и осуществлении контроля в сфере миграции остаётся невысоким.

«Иностранные граждане, прежде всего приезжающие в Российскую Федерацию в целях работы, часто стремятся обойти существующие сложности в оформлении миграционных статусов уходом «в тень» (нелегальная трудовая миграция) либо путем приобретения статуса временно и постоянно проживающих, а также гражданства Российской Федерации (скрытая временная трудовая миграция)», — говорится в заявлении.

Вместе с тем, президент указал, что по-прежнему возникают ситуации, в которых люди, способные стать полноправными членами российского общества, сталкиваются с «неоправданными сложностями».

Для решения этих проблем, отмечает глава государства, не подойдут точечные правки, требуется комплекс мер.

«Точечные изменения миграционного законодательства, а равно ужесточение юридической ответственности не приведут к качественному улучшению состояния миграционной сферы и формированию отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации и необходимому уровню обеспечения безопасности и правопорядка», — говорится в заявлении.

Вместо этого глава государства предложил провести реформу миграционных режимов и института российского гражданства по трём направлениям: создание благоприятных условий переселения в Россию лицам, владеющими русским языком и близкими РФ по ментальности и культуре, формирование миграционных правил для желающих переехать в РФ и временных гостей, а также повышение уровня безопасности, в том числе за счёт широкого внедрения информационных технологий.

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В свою очередь, предложения по реализации этих мер разделены на шесть разделов: совершенствование институтов постоянного проживания (вида на жительство) и гражданства, создание унифицированного миграционного режима, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, совершенствование механизмов обеспечения безопасности в миграционной сфере и информатизация сферы управления миграцией. Последним разделом являются дополнительные меры по обеспечению проведения реформы.

Вид на жительство

В рамках предлагаемой реформы предполагается, что вид на жительство должен стать основным миграционным статусом, который позволит иностранному гражданину претендовать на российское гражданство в упрощённом порядке.

При этом такой статус, как разрешение на временное проживание, предлагается упразднить. Объясняется это тем, что соответствующий институт себя «изжил» и предлагаемые им привилегии нередко покупаются, чтобы избежать получения разрешений для временной трудовой деятельности.

Напомним, что в текущем законодательстве предусмотрено разрешение на временное проживание. Этот документ выдаётся сроком на три года и не предусматривает продления.

Критериями получения вида на жительство должны стать регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ и соблюдение российского законодательства, а также отсутствие опасных заболеваний и, как правило, знание русского языка.

В части гражданства предлагается установить три вида порядка: общий, упрощённый и особый. Первый из них применяется по умолчанию для всех лиц, не имеющих оснований проходить по какому-то из других вариантов.

В рамках упрощённого порядка снимаются некоторые требования в силу происхождения потенциальных граждан из стран, «близких в социокультурном отношении», а также наличие уязвимого положения, позитивных социальных связей в Российской Федерации.

В особом порядке рассматриваются те случаи, «решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим — комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения».

Единый миграционный режим

Для находящихся в России более 90 дней в году предлагается ввести единый миграционный режим для долгосрочного пребывания. Он предназначен для тех, кто приезжает с любыми законными целями, включая работу и получение образования, но без оформления вида на жительство и приобретения гражданства.

РИА Новости

© Денис Гришкин

Соответствующий порядок предлагается применять ко всем иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.

Критериями для получения этого статуса являются наличие подтвержденного аккаунта в государственной информационной системе с указанием биометрических данных, отсутствие опасных инфекционных заболеваний и получение единого документа с электронным носителем информации.

«Соглашение о лояльности» и «контролируемое пребывание»

В рамках совершенствование механизмов обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере предлагается ввести несколько специальных инструментов.

Механизм «соглашения о лояльности» подразумевает, что иностранные граждане для въезда на территорию Российской Федерации официально принимают на себя обязательства. Их нарушение приведёт к тому, что пребывание этих лиц объявят нежелательным. За этим последует утрата права находиться на территории России.

В этой связи должен быть усовершенствован институт нежелательного пребывания. Под эту категорию могут отнести осужденных лиц и имеющих судимость, людей, страдающих опасными заболеваниями, предоставивших подложные документы и заведомо ложные сведения при получении миграционных статусов, а также тех, кто скрыл от налогообложения полученные в РФ доходы или нарушил «соглашение о лояльности».

Кроме того, предлагается ввести статус «контролируемое пребывание», в рамках которого иностранному гражданину могут предоставить как особые права, так и дополнительные обязанности, например, регулярную личную явку, ограничение перемещений и другого контроля.

Этот порядок будет действовать в отношении потенциально нежелательных лиц, которые по ряду причин всё же находятся в РФ.

Единая информационная платформа

Для обработки информации об иностранцах и миграционных потоках планируется создать единую информационную систему. Она позволит применять имеющиеся в информационных ресурсах различных ведомств данные, связав их с конкретным лицом.

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Система должна будет регулярно вести сбор базовых статистических показателей с возможностью выдачи как стандартизированных, так и сгенерированных по запросам отчётов. Также подразумевается подготовка системой специальной аналитики, например, направленности миграционных потоков в различное время суток, распределении иностранных граждан по территории и другой информации.

Кроме того, система призвана перевести часть документооборота в электронный формат, а также должна будет уведомлять иностранцев о принятых по их заявлениям решениях и сроках действия их документов.

Отметим, что в 2019 году Владимир Путин уже подписал ряд документов, вносящих изменения в миграционное законодательство. В августе президент утвердил закон, который существенно упрощает процедуру получения разрешения на временное проживание и вида на жительство для отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства.

За несколько месяцев до этого президент расширил список граждан Украины, которые могут претендовать на получение российских паспортов в упрощённом порядке. Сам механизм Путин утвердил за несколько месяцев до этого, но первоначальная версия документа действовала только в отношении жителей самопровозглашённых республик Донбасса.

По данным МВД, российское гражданство в 2019 году получили почти 500 тыс. человек, что оказалось в 2,5 раза выше среднегодовых показателей за последние десять лет.

Возможность сохранить иностранное гражданство

На рассмотрение Госдумы в скором времени поступит законопроект, разрешающий получить российский паспорт, не отказываясь от гражданства другой страны. По словам первого зампреда комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, документ могут внести на рассмотрение уже 10 марта.

«Это закон, который разрешает в первую очередь нашим соотечественникам и в принципе гражданам, которые желают жить и работать в РФ, получать паспорт гражданина РФ, не отказываясь от гражданства своей страны… Если во вторник, 10 числа, закон будет в ГД, то я думаю, что среда, максимум четверг — мы его рассмотрим на комитете», — уточнил Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости.

Водолацкий рассказал, что вопрос о возможности получения российского паспорта при сохранении имеющегося иностранного гражданства задали Владимиру Путину в ходе Всемирного конгресса соотечественников. По словам депутата, президент пообещал пойти навстречу этим пожеланиям.

По оценке парламентария, проект вынесут на первое чтение ориентировочно в конце марта, а второе и, возможно, третье чтения ожидаются в апреле.