В Думе назвали «главное достоинство» проекта об упрощённом гражданстве

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал правительственный законопроект об упрощении получения гражданства России для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
В Думе назвали «главное достоинство» проекта об упрощённом гражданстве
  • АГН «Москва»

«Главное достоинство законопроекта — то, что не надо отказываться от того гражданства, которое ты имеешь», — заявил депутат в беседе с URA.RU.

Как пояснил Калашников, все соотечественники, проживающие за рубежом, будут иметь право получать российское гражданство, не отказываясь от гражданства иностранного.

По его словам, в список вошли страны, где проживает наибольшее число соотечественников.

Ранее Калашников рассказал о законопроекте правительства об упрощении получения российского гражданства. Инициатива предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить