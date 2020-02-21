В Думе назвали «главное достоинство» проекта об упрощённом гражданстве
- АГН «Москва»
«Главное достоинство законопроекта — то, что не надо отказываться от того гражданства, которое ты имеешь», — заявил депутат в беседе с URA.RU.
Как пояснил Калашников, все соотечественники, проживающие за рубежом, будут иметь право получать российское гражданство, не отказываясь от гражданства иностранного.
По его словам, в список вошли страны, где проживает наибольшее число соотечественников.
Ранее Калашников рассказал о законопроекте правительства об упрощении получения российского гражданства. Инициатива предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.