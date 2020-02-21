В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

«В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России», — цитирует Интерфакс Калашникова.

Он сообщил, что это «коснётся четырёх стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана».

Кроме того, по его словам, гражданам этих стран «не надо будет доказывать материальное положение».

Ранее Госдума приняла во втором чтении правительственный проект об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.

Осенью 2019 года Леонид Калашников заявлял, что правительство внесёт законопроект об упрощённом получении гражданства, который предполагает отмену требования отказаться от гражданства другой страны.

Он называл проект революционером в сфере гражданства.