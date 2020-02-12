ГД одобрила во II чтении проект приёма в гражданство украинцев и белорусов

Государственная дума приняла во втором чтении правительственный проект об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проектом... предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве России», — говорится в документе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это упрощает процедуру получения гражданства России и избавляет от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории России.

12 декабря данный законопроект был принят в первом чтении.

Ранее замглавы МВД Игорь Зубов представил законопроект, который предполагает отмену собеседования при приёме в гражданство России для свободно говорящих по-русски украинцев и белорусов.

Он отметил, что инициатива поспособствует оптимизации приёма в российское гражданство более чем 172 тыс. украинцев и порядка 32 тыс. белорусов, которые постоянно проживают в России на основании вида на жительство и вправе претендовать на гражданство.