В МВД предложили упростить украинцам получение гражданства России

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Заместитель главы МВД Игорь Зубов представил законопроект, который предполагает отмену собеседования при приёме в гражданство России для свободно говорящих по-русски украинцев и белорусов.
В МВД предложили упростить украинцам получение гражданства России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Факт свободного владения соискателями российского гражданства русским языком будет фиксироваться при приёме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля», — сказал Зубов.

По его словам, из признанных с мая 2014 года носителями русского языка более 80 тыс. соискателей гражданства порядка 47 тыс. — украинцы, более 800 — белорусы.

Он отметил, что инициатива поспособствует оптимизации приёма в российское гражданство более чем 172 тыс. украинцев и порядка 32 тыс. белорусов, которые постоянно проживают в России на основании вида на жительство и вправе претендовать на гражданство.

Ранее глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин сообщил, что по состоянию на декабрь 2019 года в ДНР выдано более 51 тыс. российских паспортов.

9 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР. 

Подробнее — в материале RT.

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