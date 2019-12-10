Более 51 тысячи жителей ДНР получили российские паспорта

По состоянию на декабрь 2019 года в самопровозглашённой ДНР выдано более 51 тыс. российских паспортов. Об этом в интервью RT рассказал глава республики Денис Пушилин.

«По состоянию на декабрь — более 51 тыс. паспортов», — сказал он.

По его словам, на территории республики работают 37 отделений миграционной службы, которые занимаются выдачей паспортов ДНР, а также приёмом документов для получения паспорта гражданина России.

«В первые месяцы был шквал обращений, большие очереди, сейчас входим в нормальное русло. Миграционной службой ДНР рассматривается возможность открытия дополнительных межрайонных отделений в Донецке, Горловке, Енакиеве, Макеевке. Таких планируется открыть порядка пяти отделений, которые будут заниматься только российскими паспортами», — рассказал Пушилин.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Полная версия интервью — в материале RT.