Госдума поддержала проект об отмене экзамена для украинцев и белорусов

Короткая ссылка
Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону о гражданстве, предполагающие отмену собеседований украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
Госдума поддержала проект об отмене экзамена для украинцев и белорусов
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

«Предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 331 ФЗ «О гражданстве России», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Вместе с тем в поправках отмечается, что единые критерии признания иностранцев или лиц без гражданства носителями языка, а также порядок разработки, использования, хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования, будет определять МВД по согласованию с Минпросвещения.

Ранее замглавы МВД Игорь Зубов представил законопроект, который предполагает отмену собеседования при приёме в гражданство России для свободно говорящих по-русски украинцев и белорусов.

Как он отметил, инициатива поспособствует оптимизации приёма в российское гражданство более чем 172 тыс. украинцев и порядка 32 тыс. белорусов, которые постоянно проживают в России на основании вида на жительство и вправе претендовать на гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить