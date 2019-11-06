В Госдуму внесут «проект-революционер» в сфере получения гражданства
- РИА Новости
Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.
«Будет внесён законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства», — сказал он.
Как указал парламентарий, удалось добиться «для Луганской и Донецкой областей не требовать от них отказа от украинского гражданства при вступлении» в российское.
«Тогда я задал вопрос президенту о том, что это несправедливо по отношению к другим гражданам, например, в Аргентине, Германии, когда они хотели получить наше гражданство, но они должны отказаться от своего», — добавил он.
По словам депутата, в Госдуму внесут законопроект, который отменит эту норму.
«Теперь не только для Донецкой и Луганской, не только для Украины, такого отказа не будет требоваться», — пояснил Калашников.
При этом он уточнил, что проект будет внесён кабмином.
Ранее стало известно о разработке Министерством внутренних дел законопроекта об упрощённом порядке получения гражданами, которые закончили российские вузы, гражданства России.
В середине июля российский президент Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.