В Госдуму внесут «проект-революционер» в сфере получения гражданства

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Правительство внесёт в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства России, который предполагает отмену требования отказа от гражданства другой страны.
В Госдуму внесут «проект-революционер» в сфере получения гражданства
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

«Будет внесён законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства», — сказал он.

Как указал парламентарий, удалось добиться «для Луганской и Донецкой областей не требовать от них отказа от украинского гражданства при вступлении» в российское.

«Тогда я задал вопрос президенту о том, что это несправедливо по отношению к другим гражданам, например, в Аргентине, Германии, когда они хотели получить наше гражданство, но они должны отказаться от своего», — добавил он.

По словам депутата, в Госдуму внесут законопроект, который отменит эту норму.

«Теперь не только для Донецкой и Луганской, не только для Украины, такого отказа не будет требоваться», — пояснил Калашников.

При этом он уточнил, что проект будет внесён кабмином.

Ранее стало известно о разработке Министерством внутренних дел законопроекта об упрощённом порядке получения гражданами, которые закончили российские вузы, гражданства России.

В середине июля российский президент Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

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