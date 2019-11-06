В Госдуму внесут «проект-революционер» в сфере получения гражданства

Правительство внесёт в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства России, который предполагает отмену требования отказа от гражданства другой страны.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

«Будет внесён законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства», — сказал он.

Как указал парламентарий, удалось добиться «для Луганской и Донецкой областей не требовать от них отказа от украинского гражданства при вступлении» в российское.

«Тогда я задал вопрос президенту о том, что это несправедливо по отношению к другим гражданам, например, в Аргентине, Германии, когда они хотели получить наше гражданство, но они должны отказаться от своего», — добавил он.

По словам депутата, в Госдуму внесут законопроект, который отменит эту норму.

«Теперь не только для Донецкой и Луганской, не только для Украины, такого отказа не будет требоваться», — пояснил Калашников.

При этом он уточнил, что проект будет внесён кабмином.

Ранее стало известно о разработке Министерством внутренних дел законопроекта об упрощённом порядке получения гражданами, которые закончили российские вузы, гражданства России.

В середине июля российский президент Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.