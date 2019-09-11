Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
- РИА Новости
Проект предлагает предоставить право указанным гражданам на приобретение российского гражданства в упрощённом порядке «при наличии регистрации по месту жительства либо состоянии на учёте по месту пребывания» в России.
То есть, отмечается в проекте закона, как в случае наличия у них «разрешения на временное проживание либо вида на жительство, так и в отсутствии таких документов».
В графе об обосновании необходимости подготовки такого проекта закона указывается поручение председателя правительства.
Премьер России Дмитрий Медведев в ходе программы «Диалог» ранее заявил, что власти готовят законопроект, который позволит иностранцам — выпускникам российских вузов получить гражданство России в упрощённом режиме.
«Я думаю, что это в государственных интересах», — цитирует ТАСС главу правительства.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает выдачу разрешения на временное проживание на территории России для отдельных категорий иностранных граждан.
В июле 2017 года молодёжный парламент при Госдуме предложил упростить процесс получения гражданства иностранными студентами российских вузов.
Инициатива подразумевала, что на упрощённый порядок получения гражданства могут рассчитывать победители международных и всероссийских олимпиад, а также отличившиеся в научной деятельности.
При этом они должны обучаться в вузах, имеющих госаккредитацию, более трёх лет.