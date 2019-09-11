Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить

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МВД разработало проект закона об упрощённом порядке получения гражданами, которые закончили российские вузы, гражданства России. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
  • РИА Новости

Проект предлагает предоставить право указанным гражданам на приобретение российского гражданства в упрощённом порядке «при наличии регистрации по месту жительства либо состоянии на учёте по месту пребывания» в России.

То есть, отмечается в проекте закона, как в случае наличия у них «разрешения на временное проживание либо вида на жительство, так и в отсутствии таких документов».

В графе об обосновании необходимости подготовки такого проекта закона указывается поручение председателя правительства.  

Премьер России Дмитрий Медведев в ходе программы «Диалог» ранее заявил, что власти готовят законопроект, который позволит иностранцам — выпускникам российских вузов получить гражданство России в упрощённом режиме.

«Я думаю, что это в государственных интересах», — цитирует ТАСС главу правительства.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает выдачу разрешения на временное проживание на территории России для отдельных категорий иностранных граждан.

В июле 2017 года молодёжный парламент при Госдуме предложил упростить процесс получения гражданства иностранными студентами российских вузов. 

Инициатива подразумевала, что на упрощённый порядок получения гражданства могут рассчитывать победители международных и всероссийских олимпиад, а также отличившиеся в научной деятельности.

При этом они должны обучаться в вузах, имеющих госаккредитацию, более трёх лет.

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