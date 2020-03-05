Госдума приняла закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена
- РИА Новости
Согласно документу, их могут признать носителями при условии, что они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах российской государственной границы.
По словам спикера ГД Вячеслава Володина, инициатива позволит избежать «бюрократической волокиты» для получения гражданства.
Кроме того, депутаты сократили с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство в упрощённом порядке.
Как отмечали в МВД, отмена собеседования для свободно говорящих по-русски украинцев и белорусов поспособствует оптимизации приёма в гражданство около 200 тыс. человек.