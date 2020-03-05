Госдума приняла закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, их могут признать носителями при условии, что они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах российской государственной границы.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, инициатива позволит избежать «бюрократической волокиты» для получения гражданства.

Кроме того, депутаты сократили с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство в упрощённом порядке.

Как отмечали в МВД, отмена собеседования для свободно говорящих по-русски украинцев и белорусов поспособствует оптимизации приёма в гражданство около 200 тыс. человек.