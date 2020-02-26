В МВД назвали число принятых в гражданство России в 2019 году

Гражданство России в 2019 году получили почти 500 тыс. человек, что в 2,5 раза превышает среднегодовой показатель за последние 10 лет, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии ведомства, передаёт РИА Новости.

«В результате принятых мер в прошлом году российское гражданство получили почти 500 тыс. человек. Это в два с половиной раза больше, чем среднегодовой показатель за последние 10 лет», — подчеркнул Колокольцев.

Он отметил, что в гуманитарных целях отдельным категориям иностранных граждан, в том числе жителям Донецкой и Луганской областей Украины, был упрощён порядок приёма в гражданство.

Также процедуру упростили для иностранных квалифицированных специалистов — минимальный срок трудовой деятельности по профессии был сокращён.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с URA.RU прокомментировал правительственный законопроект об упрощении получения гражданства России для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.