В МВД назвали число принятых в гражданство России в 2019 году

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Гражданство России в 2019 году получили почти 500 тыс. человек, что в 2,5 раза превышает среднегодовой показатель за последние 10 лет, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
В МВД назвали число принятых в гражданство России в 2019 году
  • Reuters

Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии ведомства, передаёт РИА Новости.

«В результате принятых мер в прошлом году российское гражданство получили почти 500 тыс. человек. Это в два с половиной раза больше, чем среднегодовой показатель за последние 10 лет», — подчеркнул Колокольцев.

Он отметил, что в гуманитарных целях отдельным категориям иностранных граждан, в том числе жителям Донецкой и Луганской областей Украины, был упрощён порядок приёма в гражданство.

Также процедуру упростили для иностранных квалифицированных специалистов — минимальный срок трудовой деятельности по профессии был сокращён.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с URA.RU прокомментировал правительственный законопроект об упрощении получения гражданства России для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

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