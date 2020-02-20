Техническая неисправность или нарушение правил: пять человек госпитализированы после жёсткой посадки самолёта в Магадане

Частный самолёт Ан-2, перевозивший вахтовых рабочих, совершил жёсткую посадку при попытке вылета из аэропорта Магадан-13. В результате аварии самолёт частично разрушился, пострадали пять из 14 находившихся на борту человек, у них компрессионные переломы позвоночника. Сообщается, что после отрыва от взлётно-посадочной полосы самолёт поднялся на высоту 10 метров, после чего жёстко сел за пределами ВПП. Основные версии произошедшего — техническая неисправность и человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна»).

В Магадане при попытке взлёта совершил жёсткую посадку частный самолёт Ан-2. Все 14 человек, находившиеся на борту (12 пассажиров и два члена экипажа), самостоятельно покинули воздушное судно и были доставлены в больницу. Изначально в региональном управлении МЧС сообщали о семи пострадавших в результате ЧП, однако позднее эти данные были скорректированы в меньшую сторону.

«Девять из 14 человек, находившихся на борту самолёта Ан-2, который совершил жёсткую посадку сегодня утром в аэропорту Магадан-13, после обследования в Магаданской областной больнице отпущены домой. Госпитализировали пять человек с травмами средней тяжести, характерными для падения с высоты», — заявили в пресс-службе МЧС.

В свою очередь, глава Минздрава региона Сергей Чеканов сообщил, что у пятерых госпитализированных диагностировали компрессионные переломы позвоночника.

«Обследованы 12 человек, пятеро госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника, ещё пятеро отпущены на амбулаторное лечение домой и два в процессе обследования. Состояние пострадавших средней тяжести», — сказал он.

«Первоначально состояние одного из пострадавших было оценено как тяжелое, но после полного обследования степень травм не подтвердилась и характеризуется как средняя. Необходимое лечение пострадавшему оказывают в нейрохирургическом отделении Магаданской областной больницы», — добавил Чеканов.

Инцидент произошёл в четверг, 20 февраля, на аэродроме Магадан-13, расположенном в северной части города. В правительстве региона рассказали, что после отрыва от взлётно-посадочной полосы самолёт Ан-2 успел набрать небольшую высоту, после чего пошёл вниз.

«После отрыва от полосы и набора высоты приблизительно в 10 метров прекратил взлёт и совершил грубую посадку, частично разрушив фюзеляж и плоскости крыльев», — сказал представитель региональной администрации.

Сама посадка, по данным Следственного комитета, произошла за пределами ВПП. Сообщается, что совершавший чартерный рейс самолёт должен был доставить вахтовых рабочих в посёлок Сеймчан Магаданской области.

В ликвидации последствий аварии принимали участие порядка 50 человек и 15 единиц техники. Пожарные пролили воздушное судно, чтобы не допустить возгорания.

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Возбуждено уголовное дело

По факту жёсткой посадки Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна»). Пока следствие выдвигает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и человеческий фактор.

«По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из следователей и криминалистов следственного управления, которой проводятся неотложные следственные действия. Следствием рассматривается в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования», — говорится на сайте ведомства.

О начале проверке сообщили и в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ведомство намерено дать оценку законности использования самого самолёта, соблюдению требований при техническом обслуживании и квалификации пилотов. Помимо этого в прокуратуре сообщили о намерении проверить работу государственных ведомств.

«Будет проанализирована полнота и эффективность реализаций полномочий должностными лицами управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу, Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации по обеспечению безопасности полетов», — сообщили в прокуратуре.

Принадлежит горнодобывающей компании

В прокуратуре сообщили, что совершивший жёсткую посадку самолёт принадлежит компании ООО «Т-Цемент». Согласно данным из открытых источников, это горнодобывающее предприятие, основной вид деятельности которого — добыча золота, серебра и металлов платиновой группы.

Самолёты типа Ан-2 производились с 1947 по 1992 годы в СССР и России, а в Китае их собирают до сих пор. Он занесён в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный самолёт, производящийся свыше 70 лет. Всего было произведено свыше 18 тыс. экземпляров различных модификаций. Тот, что совершил жёсткую посадку в Магадане, был построен в 1985 году на заводе PZL-Mielec в Польше.

По подсчётам портала Aviation Safety Network за всё время эксплуатации Ан-2 воздушные суда этого типа терпели крушения 679 раз, в результате чего погибли 789 человек. По данным НИИ Гражданской авиации, на 2017 год в России было 227 самолётов этой модели. Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина в том же году подсчитал, что 90% задач малой авиации продолжают выполняться самолётами Ан-2.