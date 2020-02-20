Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане

Один из семи пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Магадане находится в тяжёлом состоянии в противошоковой палате, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

«Скорая помощь сработала профессионально и быстро. Погибших нет, детей нет, есть тяжело пострадавший, который в настоящий момент находится в противошоковой палате», — приводит комментарий сотрудника ведомства ТАСС.

В региональном МЧС при этом уточнили, что угрозы жизни пострадавших нет.

Ранее в правительстве Магаданской области сообщили, что самолёт, совершивший жёсткую посадку, принадлежал частной компании и перевозил её рабочих на вахту.

Дальневосточное следственное управление на транспорте начало проверку в связи с авиапроисшествием.

Утром 20 февраля частный самолёт Ан-2, на борту которого находились 12 пассажиров и два члена экипажа, совершил жёсткую посадку вскоре после взлёта на аэродроме Магадана. Все находившиеся на борту смогли покинуть самолёт самостоятельно.