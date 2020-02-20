Число пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 в Магадане выросло до семи

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В результате жёсткой посадки в Магадане частного самолёта Ан-2, по последним данным, пострадали семь человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП.
Число пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 в Магадане выросло до семи
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«Число пострадавших, по уточнённым данным, семь человек, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

При этом он добавил, что в больницу для контрольного обследования были доставлены все 14 находившихся на борту людей.

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России сообщили о начале процессуальном проверки в связи с авиапроисшествием.

Ранее стало известно, что Ан-2, на борту которого находились 12 пассажиров и два члена экипажа, совершил жёсткую посадку вскоре после взлёта в аэродроме Магадана. Предварительно сообщалось о двух пострадавших.

Отмечалось, что все находившиеся на борту смогли покинуть самолёт самостоятельно.

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