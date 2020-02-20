Частный самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку после взлёта в Магадане
- © CC BY 3.0 / Kalispera Dell / An-2
«Утром 20 февраля поступило сообщение о том, что на аэродроме Магадана при взлёте частный Ан-2 совершил жёсткую посадку... Пострадало два человека, угрозы жизни и здоровья нет», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что все находившиеся на борту смогли покинуть самолёт самостоятельно.
Пострадавшие госпитализированы. Аэродром работает в штатном режиме.
В МЧС также сообщили, что на место прибыли оперативные службы, которые выясняют причины происшествия.
В конце июля два человека погибли в результате падения гидросамолёта в Оку в Серпуховском районе Московской области.