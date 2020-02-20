Частный самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку после взлёта в Магадане

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Частный самолёт Ан-2, на борту которого находились 12 пассажиров и два члена экипажа, совершил жёсткую посадку вскоре после взлёта в аэродроме Магадана. Пострадали два человека, угрозы их жизни нет, сообщили в региональном МЧС России.
Частный самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку после взлёта в Магадане
  • © CC BY 3.0 / Kalispera Dell / An-2

«Утром 20 февраля поступило сообщение о том, что на аэродроме Магадана при взлёте частный Ан-2 совершил жёсткую посадку... Пострадало два человека, угрозы жизни и здоровья нет», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что все находившиеся на борту смогли покинуть самолёт самостоятельно.

Пострадавшие госпитализированы. Аэродром работает в штатном режиме.

В МЧС также сообщили, что на место прибыли оперативные службы, которые выясняют причины происшествия.

В конце июля два человека погибли в результате падения гидросамолёта в Оку в Серпуховском районе Московской области.

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