Совершивший жёсткую посадку в Магадане Ан-2 перевозил вахтовых рабочих
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«По предварительной информации, самолёт принадлежит частной компании, которая работает на территории Среднеканского городского округа. На борту воздушного судна находились 12 сотрудников компании, летевших на вахту, а также два члена экипажа» — приводит сообщение Интерфакс.
Ранее сообщалось, что в результате жёсткой посадки самолёта в Магадане пострадали семь человек, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
При этом остальных находившихся на борту также доставили в больницы для контрольного обследования.
Дальневосточное следственное управление на транспорте начало проверку в связи с авиапроисшествием.