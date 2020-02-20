Совершивший жёсткую посадку в Магадане Ан-2 перевозил вахтовых рабочих

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Самолёт Ан-2, совершивший жёсткую посадку вскоре после взлёта в аэродроме Магадана, принадлежал частной компании и перевозил её рабочих на вахту. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Совершивший жёсткую посадку в Магадане Ан-2 перевозил вахтовых рабочих
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«По предварительной информации, самолёт принадлежит частной компании, которая работает на территории Среднеканского городского округа. На борту воздушного судна находились 12 сотрудников компании, летевших на вахту, а также два члена экипажа» — приводит сообщение Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в результате жёсткой посадки самолёта в Магадане пострадали семь человек, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

При этом остальных находившихся на борту также доставили в больницы для контрольного обследования.

Дальневосточное следственное управление на транспорте начало проверку в связи с авиапроисшествием.

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