Названы возможные причины ЧП с самолётом Ан-2 в Магадане
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Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.
«Следствием рассматриваются в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования», — говорится в пресс-релизе.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Утром 20 февраля частный самолёт Ан-2, перевозивших чартерным рейсом вахтовых рабочих, совершил жёсткую посадку вскоре после взлёта на аэродроме Магадана. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа, все они смогли покинуть самолёт самостоятельно.