Названы возможные причины ЧП с самолётом Ан-2 в Магадане

Короткая ссылка
Следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования в качестве основных версий жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Магадане, в результате которой пострадали семь человек.
Названы возможные причины ЧП с самолётом Ан-2 в Магадане
  • vk.com

Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

«Следствием рассматриваются в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования», — говорится в пресс-релизе.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Утром 20 февраля частный самолёт Ан-2, перевозивших чартерным рейсом вахтовых рабочих, совершил жёсткую посадку вскоре после взлёта на аэродроме Магадана. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа, все они смогли покинуть самолёт самостоятельно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить