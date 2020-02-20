Названы возможные причины ЧП с самолётом Ан-2 в Магадане

Следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования в качестве основных версий жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Магадане, в результате которой пострадали семь человек.

Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

«Следствием рассматриваются в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования», — говорится в пресс-релизе.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Утром 20 февраля частный самолёт Ан-2, перевозивших чартерным рейсом вахтовых рабочих, совершил жёсткую посадку вскоре после взлёта на аэродроме Магадана. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа, все они смогли покинуть самолёт самостоятельно.