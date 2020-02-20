СК возбудил дело по факту жёсткой посадки самолёта в Магадане

Короткая ссылка
Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Магадане, в результате чего пострадали семь человек.
СК возбудил дело по факту жёсткой посадки самолёта в Магадане
  • © sledcom.ru

«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по факту жёсткой посадки самолёта АН-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263  УК России (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, самолёт, выполнявший чартерный рейс в Сеймчан Магаданской области, совершил жёсткую посадку недалеко от взлётно-посадочной полосы аэропорта.

Для расследования обстоятельств ЧП создана следственно-оперативная группа. Уголовное дело взял на личный контроль руководитель следственного управления.

Ранее сообщалось, что самолёт Ан-2 принадлежал частной компании и перевозил её рабочих на вахту.

Утром 20 февраля частный самолёт Ан-2, на борту которого находились 12 пассажиров и два члена экипажа, совершил жёсткую посадку вскоре после взлёта на аэродроме Магадана. Все находившиеся на борту смогли покинуть самолёт самостоятельно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить