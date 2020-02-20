СК возбудил дело по факту жёсткой посадки самолёта в Магадане

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Магадане, в результате чего пострадали семь человек.

«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по факту жёсткой посадки самолёта АН-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, самолёт, выполнявший чартерный рейс в Сеймчан Магаданской области, совершил жёсткую посадку недалеко от взлётно-посадочной полосы аэропорта.

Для расследования обстоятельств ЧП создана следственно-оперативная группа. Уголовное дело взял на личный контроль руководитель следственного управления.

Ранее сообщалось, что самолёт Ан-2 принадлежал частной компании и перевозил её рабочих на вахту.

Утром 20 февраля частный самолёт Ан-2, на борту которого находились 12 пассажиров и два члена экипажа, совершил жёсткую посадку вскоре после взлёта на аэродроме Магадана. Все находившиеся на борту смогли покинуть самолёт самостоятельно.