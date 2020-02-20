Пострадавшие при ЧП с Ан-2 в Магадане получили травмы позвоночника

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Пятеро пострадавших при жёсткой посадке частного самолёта Ан-2 в Магадане получили травмы позвоночника, сообщили в областном Минздраве.
Пострадавшие при ЧП с Ан-2 в Магадане получили травмы позвоночника
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«Обследованы 12 человек, пятеро госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника... Состояние пострадавших, находящихся в областной больнице, средней тяжести», — цитирует министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергея Чеканова Интерфакс.

По его словам, ещё пятерых человек отпустили на амбулаторное лечение, двое пострадавших пока находятся на обследовании.

Ранее Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Магадане.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность самолёта или нарушение правил пилотирования.

Утром 20 февраля частный самолёт Ан-2, перевозивших чартерным рейсом вахтовых рабочих, совершил жёсткую посадку вскоре после взлёта на аэродроме Магадана. 

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