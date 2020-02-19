«Сказал, что сам подбросил наркотики»: экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова

Один из фигурантов дела Голунова дал признательные показания. По словам юристов, экс-полицейский Денис Коновалов в ходе очной ставки заявил, что подбросил журналисту наркотики по распоряжению своего начальника Игоря Ляховца, который также находится под следствием. В свою очередь, защита Ляховца настаивает, что таких указаний обвиняемому никто дать не мог и речь идёт о давлении со стороны следствия.

Экс-полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, дал признательные показания. Бывший сотрудник МВД заявил, что, подбросив журналисту наркотики, выполнял указания начальства.

Об этом стало известно со слов юриста, представляющего интересы руководителя Коновалова — Игоря Ляховца. Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.

«Ляховец на это посмеялся. То, что говорит Коновалов, — это бред. Он это говорит, глядя в пол и что-то бубня себе под нос. Ляховец прекрасно понимает, что таких указаний никому никогда не давал и не мог их дать. Это давление следствия», — заявил RT адвокат Ляховца Алексей Коврижкин. Остальные подробности показаний Коновалова юрист не привёл.

Отметим, что следствие считает Игоря Ляховца организатором задержания Ивана Голунова. Ляховец ранее работал начальником отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы.

Коновалов и Ляховец оказались в числе пятерых задержанных 30 января этого года экс-полицейских. По версии следствия, все они входили в состав преступной группы, подбросившей журналисту наркотики. Сами обвиняемые вину не признают.

Вмешательство ОНК

Ранее стало известно, что находящийся под следствием Ляховец пожаловался на «морально-психологическое давление».

По словам члена ОНК Москвы Марины Литвинович, экс-полицейский считает давлением то обстоятельство, что его отправили из СИЗО «Лефортово» в ИВС ГУ МВД по Москве в тюремной форме, в которой он не может выходить на прогулки.

«Ляховец говорит, что штаны не по сезону лёгкие, в них холодно не только на улице, но и в автозаке. Он вынужден отказаться от прогулок и вообще считает это очередной попыткой оказать на него морально-психологическое давление с целью принудить его признать вину», — рассказала Литвинович в беседе с RT 13 февраля.

По её словам, Коновалов на условия содержания не жаловался, как и трое остальных фигурантов дела — Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Их ранее направили в СИЗО №4 «Медведь», которое проинспектировали члены московской ОНК. Представитель комиссии добавила, что в этом учреждении фигуранты находятся в трёхместных чистых камерах с телевизорами и холодильниками.

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Она упомянула, что ранее некоторых обвиняемых содержали с нарушениями, однако вмешательство ОНК изменило ситуацию. По словам Литвинович, отдельных фигурантов дела Голунова держали в ИВС с лицами, отбывавшими наказание. Существующий порядок гласит, что впервые арестованные должны сидеть отдельно от «бывалых заключённых», сказала представитель комиссии.

Задержание Голунова

Напомним, что Ивана Голунова задержали в июне 2019 года, когда полицейские якобы обнаружили у журналиста наркотики. Позднее появились сведения, что у Голунова дома найдена «нарколаборатория». Сам задержанный заявил, что запрещённые вещества ему подбросили, чтобы оказать давление из-за его профессиональной деятельности.

Задержание журналиста и последовавшие за этим обвинения в его адрес вызвали широкий общественный резонанс. Дело Голунова оказалось на контроле московского главка МВД и Гепрокуратуры. О ситуации также доложили президенту Владимиру Путину.

Вскоре глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное дело в отношении Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». После этих событий с должностей были сняты руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрий Девяткин и начальник Управления внутренних дел ЗАО города Москвы Андрей Пучков.

Самого Голунова в январе 2020 года признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. В начале февраля прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом.

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Впоследствии факт получения извинений подтвердил сам журналист, опубликовав письмо ведомства у себя в Telegram-канале.