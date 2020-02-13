Предполагаемый организатор задержания Голунова заявил о давлении на него

Бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игорь Ляховец, которого следствие подозревает в организации задержания журналиста Ивана Голунова, заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».

Об этом RT сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Она рассказала, что Ляховец был отправлен из СИЗО «Лефортово» в ИВС ГУ МВД по Москве, расположенный на Петровке, 38, в тюремной форме, в которой он из-за холодов не может выходить на прогулки.

По её словам, Ляховец считает это «оказанием морально-психологического давления».

«Ляховец говорит, что штаны не по сезону лёгкие, в них холодно не только на улице, но и в автозаке. Он вынужден отказаться от прогулок и вообще считает это очередной попыткой оказать на него морально-психологическое давление с целью принудить его признать вину», — рассказала она.

Литвинович также сообщила, что в ИВС на Петровке, 38 остаётся ещё один фигурант дела Голунова, бывший полицейский Денис Коновалов.

«У него претензий к условиям содержания нет… А трое остальных фигурантов дела переведены из ИВС в СИЗО №4 «Медведь», — добавила она.

Как указала Литвинович, члены комиссии посетили их в следственном изоляторе, они находятся в трёхместных чистых камерах с телевизорами и холодильниками и на условия в СИЗО не жалуются.

Она отметила, что после вмешательства комиссии все обвиняемые по этому делу содержатся в соответствии с законом.

«Ранее некоторых из них в ИВС держали с лицами, отбывавшими наказание, что было нарушением — впервые арестованные должны сидеть отдельно от бывалых заключённых, и сейчас таких нарушений нет — их соседи такие же бывшие сотрудники органов, арестованные впервые», — указала Литвинович.

Она также подчеркнула, что ни Ляховец, ни другие бывшие полицейские вины по-прежнему не признают.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО столичного главка МВД.

По версии следствия, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и в июне 2019 года подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.

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