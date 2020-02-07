Предполагаемый организатор задержания Голунова помещён в карантинную камеру СИЗО «Лефортово»
- РИА Новости
Об этом RT сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, которая посетила его в следственном изоляторе.
«Он содержится один и сказал членам комиссии, что решение отправить его именно в «Лефортово» воспринимает как средство морально-психологического давления со стороны следствия», — рассказала правозащитница.
По её словам, Ляховец утверждает, что его предупреждали о планах «создать ему особые условия содержания в СИЗО».
Отмечается, что Ляховец был в тюремной форме (чёрной робе и штанах), его одежда отправлена на санобработку.
Представитель администрации СИЗО пояснил, что это обычная практика в отношении арестантов, прибывающих из ИВС.
«Но в других карантинных камерах мы вчера видели арестантов в их собственной одежде», — сказала Литвинович, добавив, что вещи Ляховцу обещают вернуть в течение нескольких дней.
После завершающегося ремонта во всех камерах «Лефортова» есть горячая вода, нормальные унитазы, холодильники и телевизоры. У Ляховца он не работает, но бывшего полицейского это не беспокоит.
«Он признался, что телевизор давно не смотрит, а из тюремной библиотеки ему принесли научную фантастику и книгу Чехова. К тюремной еде претензий у Ляховца нет, говорит, что обычная еда для госучреждений», — добавила собеседница RT.
30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО столичного главка МВД.
По версии следствия, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и в июне 2019 года подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.
3 февраля защита обжаловала арест бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве Игоря Ляховца.