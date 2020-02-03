Арест экс-главы отдела УВД по ЗАО Москвы по делу Голунова обжалован

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Защита обжаловала арест бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве Игоря Ляховца, которого обвиняют в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Арест экс-главы отдела УВД по ЗАО Москвы по делу Голунова обжалован
  • РИА Новости

«Мы считаем, что арест незаконен в силу того, что следователь к своему ходатайству не представил ничего, кроме показаний Ивана Голунова», — цитирует РИА Новости адвоката Ляховца Алексея Коврижкина.

Уточняется, что в показаниях Голунова говорится о том, что Ляховец причастен к преступлению.

Коврижкин уточнил, что суд не предоставил надлежащей оценки данных документов.

Ранее стало известно, что Игорь Ляховец, которого следствие подозревает в организации задержания журналиста Ивана Голунова, считает свой арест необоснованным и намерен его обжаловать.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО столичного главка МВД.

По версии следствия, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и в июне 2019 года подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.

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