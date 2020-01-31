Предполагаемый организатор задержания Голунова обжалует арест
- РИА Новости
Об этом Ляховец рассказал члену ОНК Марине Литвинович, которая посетила бывших сотрудников полиции, задержанных по делу Голунова.
«Ляховец заявил нам, что арест считает необоснованным и будет его обжаловать», — сказала она RT.
По её словам, Ляховец содержится с нарушением закона, один из его соседей — ранее судимый.
Бывший оперуполномоченный Максим Уметбаев, рассказала Литвинович, находится в камере с обвиняемым в грабеже.
«Подобные нарушения мы зафиксировали и в других камерах, где находятся другие обвиняемые и подозреваемые, которые к делу Голунова отношения не имеют», — добавила она.
Кроме того, Литвинович сообщила, что ещё один обвиняемый — бывший полицейский Денис Коновалов — на протяжении двух суток в ИВС не мог получить зубную щётку и пасту.
«Зубную щётку ему выдали только после нашего вмешательства», — уточнила она.
По её словам, фигуранты дела Голунова содержатся в трёхместных камерах, без телевизоров и холодильников, претензий к условиям содержания не высказывают.
30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО столичного главка МВД.
По версии следствия, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и в июне 2019 года подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.
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