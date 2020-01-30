Задержанный по делу Голунова экс-полицейский назвал обвинения бредом

Специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин посетил в ИВС ГУ МВД Москвы бывших полицейских, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова. Они заявили, что виновными себя не признают.

«Как я себя чувствую? Чувствую себя подавленным... На допросе мне предложили оговорить себя и других и пойти под домашний арест. Или продолжать стоять на своём — и тогда в СИЗО», — сказал Игорь Ляховец.

По его словам, виновным он себя не признаёт. Он заявил, что в день задержания Голунова был в отпуске.

«Все эти обвинения — надуманный бред. Понятно, что человека реабилитировали под давлением общественности, а теперь крайних нашли», — сказал Ляховец.

Ещё один задержанный экс-полицейский, Максим Уметбаев, говорит, что вообще не понимает сути предъявленных ему обвинений.

«Я в задержании Голунова участия не принимал, я его видел полтора часа, водил его прикованным за руку по квартире во время обыска, контролировал его перемещения. Не понимаю, при чём тут я. Следователь рассказывает вещи, которых я не совершал», — сказал он.

Экс-полицейский Роман Феофанов также сообщил, что виновным себя не признаёт.

Ещё один фигурант — Акбар Сергалиев — от общения с членами ОНК отказался. Пятого экс-полицейского Дениса Коновалова в 07:00 мск отправили в Басманный суд, который сегодня выберет меру пресечения ему и остальным задержанным по делу Голунова.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задержанным по делу журналиста Ивана Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК).