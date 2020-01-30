Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

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Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
  • РИА Новости

По данным суда, они обвиняются в превышении должностных полномочий (статья 286 УК), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (статья 303 УК) и незаконном обороте наркотиков (статья 228 УК).

Ранее сообщалось, что СК просит об аресте экс-полицейских.

14 января сообщалось, что Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения.

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