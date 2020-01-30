СК просит суд арестовать экс-полицейских по делу Голунова

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова.

Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Игоря Ляховца поступили в суд.

По данным следствия, в июне 2019 года полицейские подложили наркотики в рюкзак Голунову и в его жилище с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности.

Сергей Бадамшин, адвокат Ивана Голунова, прокомментировал RT задержание пяти бывших полицейских по делу журналиста. По его словам, это существенный шаг в расследовании дела.

Летом 2019 года журналиста задержали по подозрению в хранении наркотиков и затем освободили из-за отсутствия доказательств вины.