СК просит суд арестовать экс-полицейских по делу Голунова

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Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова.
СК просит суд арестовать экс-полицейских по делу Голунова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Игоря Ляховца поступили в суд.

По данным следствия, в июне 2019 года полицейские подложили наркотики в рюкзак Голунову и в его жилище с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности.

Сергей Бадамшин, адвокат Ивана Голунова, прокомментировал RT задержание пяти бывших полицейских по делу журналиста. По его словам, это существенный шаг в расследовании дела.

Летом 2019 года журналиста задержали по подозрению в хранении наркотиков и затем освободили из-за отсутствия доказательств вины.

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