СК просит суд арестовать экс-полицейских по делу Голунова
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Игоря Ляховца поступили в суд.
По данным следствия, в июне 2019 года полицейские подложили наркотики в рюкзак Голунову и в его жилище с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности.
Сергей Бадамшин, адвокат Ивана Голунова, прокомментировал RT задержание пяти бывших полицейских по делу журналиста. По его словам, это существенный шаг в расследовании дела.
Летом 2019 года журналиста задержали по подозрению в хранении наркотиков и затем освободили из-за отсутствия доказательств вины.