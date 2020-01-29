Адвокат Голунова прокомментировал задержание пяти бывших полицейских
- РИА Новости
«Это существенный шаг в расследовании дела. Мы добивались возбуждения уголовного дела. Нам было достаточно тяжело это сделать, но впоследствии, после обжалования, уже СК возбудил уголовное дело, и началось расследование дела с участием непосредственных фигурантов. Мы будем добиваться справедливого расследования», — сказал он.
Ранее в СК заявили, что допрашивают пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве по делу Голунова.
Как рассказали в ведомстве, все они задержаны, а следствие намерено предъявить фигурантам обвинение.
По данным следствия, летом сотрудники полиции «подложили наркотические средства» в рюкзак и жилище журналиста.