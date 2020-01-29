Адвокат Голунова прокомментировал задержание пяти бывших полицейских

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Сергей Бадамшин, адвокат Ивана Голунова, прокомментировал RT задержание пяти бывших полицейских по делу журналиста.
Адвокат Голунова прокомментировал задержание пяти бывших полицейских
  • РИА Новости

«Это существенный шаг в расследовании дела. Мы добивались возбуждения уголовного дела. Нам было достаточно тяжело это сделать, но впоследствии, после обжалования, уже СК возбудил уголовное дело, и началось расследование дела с участием непосредственных фигурантов. Мы будем добиваться справедливого расследования», — сказал он.

Ранее в СК заявили, что допрашивают пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве по делу Голунова.

Как рассказали в ведомстве, все они задержаны, а следствие намерено предъявить фигурантам обвинение.

По данным следствия, летом сотрудники полиции «подложили наркотические средства» в рюкзак и жилище журналиста.

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