Следователи допрашивают экс-полицейских по делу Голунова

Следователи допрашивают пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве по делу журналиста Ивана Голунова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями», — сказала она.

Ранее следователи допросили Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.

14 января сообщалось, что Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения.