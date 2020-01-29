Следователи допрашивают экс-полицейских по делу Голунова

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Следователи допрашивают пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве по делу журналиста Ивана Голунова.
Следователи допрашивают экс-полицейских по делу Голунова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями», — сказала она.

Ранее следователи допросили Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.

14 января сообщалось, что Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения.

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