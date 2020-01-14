Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
- РИА Новости
По его словам, журналиста вызвали на допрос в Следственный комитет 20 января.
В декабре в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в отношении пяти отстранённых сотрудников правоохранительных органов после задержания Голунова возбуждены уголовные дела.
Глава государства отметил, что информации о заказчиках у него пока нет, материалы засекречены.
Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения.