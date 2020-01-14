Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

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Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин.
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
  • РИА Новости

По его словам, журналиста вызвали на допрос в Следственный комитет 20 января.

В декабре в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в отношении пяти отстранённых сотрудников правоохранительных органов после задержания Голунова возбуждены уголовные дела.

Глава государства отметил, что информации о заказчиках у него пока нет, материалы засекречены.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения.

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