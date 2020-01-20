Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

Следователи допросили журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.

Об этом ТАСС рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

«Допрос Голунова закончен», — сказал он.

Вместе с этим юрист добавил, что к настоящему моменту по данному делу никто так и не был задержан.

«У меня и моего клиента пытались взять подписку о неразглашении, но мы отказались её давать», — отметил Бадамшин.

Ранее сообщалось, что Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения.