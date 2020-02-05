RT предложил Голунову передать в редакцию присланные ему письма

RT предложил журналисту Ивану Голунову передать в редакцию телеканала письма с историями, которые, по его словам, ему присылают в больших количествах.

«Ты можешь послать все эти письма нам, а у нас есть конкретная программа (проект #НеОдинНаОдин. — RT), которая этим занимается», — сказал в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» ведущий Митя Леонтьев.

Голунов рассказал, что ему поступило несколько тысяч писем с разными историями и этот объём он не может обработать.

«В этих историях должны разбираться те органы, которые могут помочь людям, — суды, прокуратура, уполномоченные по правам человека и так далее. Я не могу читать все письма и говорить: «Вот, смотрите, такая история». Мне нужно с историей разобраться», — сказал журналист.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.