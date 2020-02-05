Голунов рассказал, что получил тысячи писем

Журналист Иван Голунов, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что получил тысячи писем с разными историями.

«Мне поступило несколько тысяч писем с разными историями, и этот объём я не могу обработать. В этих историях должны разбираться те органы, которые могут помочь людям, — суды, прокуратура, уполномоченные по правам человека и так далее. Я не могу читать все письма и говорить: «Вот, смотрите, такая история», мне нужно с историей разобраться», — сказал журналист.

По его словам, он занимается делом, чтобы «восторжествовала справедливость» и чтобы «был создан прецедент».

Ранее сообщалось, что прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед Голуновым.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.