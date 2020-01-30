Арестован предполагаемый организатор задержания Голунова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова.

Как передаёт Интерфакс, срок ареста — до 29 марта.

Ранее на два месяца были арестованы экс-сотрудники УВД Денис Коновалов и Роман Феофанов. Всего по делу задержаны пятеро бывших полицейских.

Ляховец в ходе судебного заседания заявил, что у правоохранительных органов якобы были доказательства вины Голунова.

В свою очередь, представитель следствия сообщил о наличии оснований полагать, что Ляховец причастен к совершению и других преступлений.