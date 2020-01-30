Арестован предполагаемый организатор задержания Голунова
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- РИА Новости
Как передаёт Интерфакс, срок ареста — до 29 марта.
Ранее на два месяца были арестованы экс-сотрудники УВД Денис Коновалов и Роман Феофанов. Всего по делу задержаны пятеро бывших полицейских.
Ляховец в ходе судебного заседания заявил, что у правоохранительных органов якобы были доказательства вины Голунова.
В свою очередь, представитель следствия сообщил о наличии оснований полагать, что Ляховец причастен к совершению и других преступлений.