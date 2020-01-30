Экс-полицейский заявил о наличии доказательств вины Голунова

Короткая ссылка
Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил, что у правоохранителей были доказательства вины журналиста Ивана Голунова по делу о незаконном обороте наркотиков.
Экс-полицейский заявил о наличии доказательств вины Голунова
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт ТАСС, Ляховец заявил в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.

«Достаточно доказательств (было. — RT). То, что отпустили Голунова, это не его заслуга», — сказал экс-начальник отделения полиции.

Также он считает, что бывших полицейских задержали из-за того, что «дело перешло в политическую плоскость».

В свою очередь, следователь заявил, что Ляховца обвиняют по пунктам «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК России.

Также представитель следствия заявил о наличии оснований полагать, что Ляховец причастен к совершению других преступлений.

Ранее суд арестовал бывших сотрудников полиции Дениса Коновалова и Романа Феофанова.

Всего задержаны пять бывших борцов с наркотиками из УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить