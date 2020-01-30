Экс-полицейский заявил о наличии доказательств вины Голунова
- РИА Новости
Об этом, как передаёт ТАСС, Ляховец заявил в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.
«Достаточно доказательств (было. — RT). То, что отпустили Голунова, это не его заслуга», — сказал экс-начальник отделения полиции.
Также он считает, что бывших полицейских задержали из-за того, что «дело перешло в политическую плоскость».
В свою очередь, следователь заявил, что Ляховца обвиняют по пунктам «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК России.
Также представитель следствия заявил о наличии оснований полагать, что Ляховец причастен к совершению других преступлений.
Ранее суд арестовал бывших сотрудников полиции Дениса Коновалова и Романа Феофанова.
Всего задержаны пять бывших борцов с наркотиками из УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.
Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.