В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым

Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту докладывалось об этих акциях солидарности, и сам он, разумеется, просматривает газеты, поэтому он в курсе этого дела и в курсе происходящего», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Кремле также заявили, что Путину было доложено о «резонансном деле» Голунова.

10 июня стало известно о встрече президента с омбудсменом Татьяной Москальковой.

В Кремле отмечали, что в ходе встречи Москалькова проинформировала Путина о деле журналиста.

Бумажные версии газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, которая была посвящена делу Голунова.