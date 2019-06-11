В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым
- Reuters
«Президенту докладывалось об этих акциях солидарности, и сам он, разумеется, просматривает газеты, поэтому он в курсе этого дела и в курсе происходящего», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в Кремле также заявили, что Путину было доложено о «резонансном деле» Голунова.
10 июня стало известно о встрече президента с омбудсменом Татьяной Москальковой.
В Кремле отмечали, что в ходе встречи Москалькова проинформировала Путина о деле журналиста.
Бумажные версии газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, которая была посвящена делу Голунова.