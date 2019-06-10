Москалькова проинформировала Путина о деле журналиста Голунова
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Как заявили в пресс-службе Кремля, Москалькова представила Путину ежегодный доклад уполномоченного по правам человека.
«Рассматривались, в частности, отдельные проблемы с получением российского гражданства, помощь дольщикам и семьям, взявшим валютную ипотеку, актуальные вопросы уголовно-процессуального законодательства», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что «отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова».
Ранее в Кремле отметили, что не комментируют задержание Голунова, однако внимательно следят за этим «резонансным делом».
Как стало известно, о деле журналиста президенту было доложено в Петербурге в пятницу, 7 июня.