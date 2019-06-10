Москалькова проинформировала Путина о деле журналиста Голунова

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин провёл встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, в ходе встречи омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова.
Москалькова проинформировала Путина о деле журналиста Голунова
  • ©meduza.io

Как заявили в пресс-службе Кремля, Москалькова представила Путину ежегодный доклад уполномоченного по правам человека.

«Рассматривались, в частности, отдельные проблемы с получением российского гражданства, помощь дольщикам и семьям, взявшим валютную ипотеку, актуальные вопросы уголовно-процессуального законодательства», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что «отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова».

Ранее в Кремле отметили, что не комментируют задержание Голунова, однако внимательно следят за этим «резонансным делом»

Как стало известно, о деле журналиста президенту было доложено в Петербурге в пятницу, 7 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить