Адвокат заявил о признательных показаниях фигуранта дела Голунова
- АГН «Москва»
«В ходе очной ставки Коновалов признал вину. Сказал, что он сам лично подбросил наркотические средства Ивану Голунову по просьбе Ляховца. Ляховец на это посмеялся. То, что говорит Коновалов, — это бред. Он это говорит, глядя в пол и что-то бубня себе под нос. Ляховец прекрасно понимает, что таких указаний никому, никогда не давал и не мог их дать. Это давление следствия», — заявил адвокат.
Он не стал раскрывать деталей показания Коновалова.
Следствие подозревает Ляховца — экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы — в организации задержания журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года.
Сам Ляховец заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».
30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
По версии следствия, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.