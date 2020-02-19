Адвокат заявил о признательных показаниях фигуранта дела Голунова

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Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал начальник Игорь Ляховец. Об этом сказал RT адвокат Ляховца Алексей Коврижкин.
Адвокат заявил о признательных показаниях фигуранта дела Голунова
  • АГН «Москва»

«В ходе очной ставки Коновалов признал вину. Сказал, что он сам лично подбросил наркотические средства Ивану Голунову по просьбе Ляховца. Ляховец на это посмеялся. То, что говорит Коновалов, — это бред. Он это говорит, глядя в пол и что-то бубня себе под нос. Ляховец прекрасно понимает, что таких указаний никому, никогда не давал и не мог их дать. Это давление следствия», — заявил адвокат.

Он не стал раскрывать деталей показания Коновалова.

Следствие подозревает Ляховца — экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы — в организации задержания журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года.

Сам Ляховец заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По версии следствия, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.

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