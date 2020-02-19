Адвокат заявил о признательных показаниях фигуранта дела Голунова

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал начальник Игорь Ляховец. Об этом сказал RT адвокат Ляховца Алексей Коврижкин.

«В ходе очной ставки Коновалов признал вину. Сказал, что он сам лично подбросил наркотические средства Ивану Голунову по просьбе Ляховца. Ляховец на это посмеялся. То, что говорит Коновалов, — это бред. Он это говорит, глядя в пол и что-то бубня себе под нос. Ляховец прекрасно понимает, что таких указаний никому, никогда не давал и не мог их дать. Это давление следствия», — заявил адвокат.

Он не стал раскрывать деталей показания Коновалова.

Следствие подозревает Ляховца — экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы — в организации задержания журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года.

Сам Ляховец заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По версии следствия, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.