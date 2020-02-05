Иван Голунов прокомментировал извинения прокуратуры

Журналист Иван Голунов, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал извинения прокуратуры перед ним.

«Для меня это неважно, но так предписывает закон, должен человек извиняться, если он сделал что-то не так и причинил кому-то неудобство, или не должен... Если это написано в законе, то, наверное, было бы неплохо, если бы прокуратура, надзирающая за соблюдением закона, соблюдала этот закон сама», — сказал Голунов.

Ранее сообщалось, что прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед Голуновым.

В конце января его защита обратилась к новому генпрокурору России Игорю Краснову с требованием, чтобы государство принесло официальные извинения за незаконное задержание журналиста сотрудниками правоохранительных органов.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.