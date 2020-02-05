Иван Голунов прокомментировал извинения прокуратуры

Короткая ссылка
Журналист Иван Голунов, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал извинения прокуратуры перед ним.
Иван Голунов прокомментировал извинения прокуратуры
  • РИА Новости

«Для меня это неважно, но так предписывает закон, должен человек извиняться, если он сделал что-то не так и причинил кому-то неудобство, или не должен... Если это написано в законе, то, наверное, было бы неплохо, если бы прокуратура, надзирающая за соблюдением закона, соблюдала этот закон сама», — сказал Голунов.

Ранее сообщалось, что прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед Голуновым.

В конце января его защита обратилась к новому генпрокурору России Игорю Краснову с требованием, чтобы государство принесло официальные извинения за незаконное задержание журналиста сотрудниками правоохранительных органов.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить