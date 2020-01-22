Защита Голунова подала жалобу новому генпрокурору России

Защита журналиста Ивана Голунова обратилась к новому генпрокурору России Игорю Краснову с требованием, чтобы государство принесло официальные извинения за незаконное задержание журналиста сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

«Мы подали жалобу на имя генпрокурора России, в которой просим признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры России, которое выражалось в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства Голунову, и просим официальное извинение принести», — цитирует его ТАСС.

Защита Голунова, в частности, настаивает, что в ходе предварительного следствия журналист был незаконно подвергнут мерам процессуального принуждения и необоснованно привлечён к уголовной ответственности.

Ранее Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.