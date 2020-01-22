Защита Голунова подала жалобу новому генпрокурору России
- РИА Новости
Об этом сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.
«Мы подали жалобу на имя генпрокурора России, в которой просим признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры России, которое выражалось в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства Голунову, и просим официальное извинение принести», — цитирует его ТАСС.
Защита Голунова, в частности, настаивает, что в ходе предварительного следствия журналист был незаконно подвергнут мерам процессуального принуждения и необоснованно привлечён к уголовной ответственности.
Ранее Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими, в отношении которых возбуждены уголовные дела.
Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.
11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.