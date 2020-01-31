Оба заболевших — граждане Китая: в России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области. Оба пациента — граждане Китая. Также оперативный штаб по борьбе с распространением вируса по итогам совещания объявил о частичной приостановке авиасообщения с КНР и эвакуации россиян из провинции Хубэй. Помимо этого, планируется запретить выдачу рабочих виз гражданам КНР и ограничить их движение через границу РФ с Монголией.

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Первый случай был зафиксирован в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области, оба пациента — граждане Китая.

По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о начале эвакуации российских граждан из китайской провинции Хубэй. По предварительным данным, сейчас там находятся около 640 россиян. Власти РФ оценят число желающих вернуться из КНР и определят борта для транспортировки. По возвращении граждан России поместят на двухнедельный карантин.

В то же время, по данным Ростуризма, на китайском острове Хайнань находятся около 2665 россиян, по возвращении домой карантин ждёт только тех, у кого обнаружатся признаки заболевания.

Кроме того, Голикова выступила с предложением направить специалистов Минздрава и Роспотребнадзора для работы в Китае и оказания помощи.

Также Россия закрывает всё авиасообщение с Китаем, кроме рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

«Все будут прилетать в Шереметьево. Будет отдельно выделен терминал F, где будет организована вся работа, в том числе работа авиационных властей и работа сотрудников Роспотребнадзора по принятию граждан и определению их последующей судьбы: или они будут направлены в медицинские учреждения, или отпущены домой», — добавила вице-премьер.

Помимо этого, будет ограничено пересечение гражданами КНР границы с Монголией. Также готовится постановление правительства о запрете выдачи рабочих виз для граждан Китая.

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В то же время власти России призывают аптечные сети и производителей не пытаться воспользоваться сложившейся ситуацией, завышая цены на препараты.

Оперативный штаб в ходе заседания также одобрил национальный план по предупреждению завоза коронавируса в РФ, добавила Голикова.

«Сегодня оперативным штабом одобрен национальный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, который по приезде председателя правительства из командировки будет им утверждён», — рассказала она.

Вице-премьер отметила, что Россия и Китай работают над созданием вакцины от заболевания.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что состояние находящихся в России заражённых новым коронавирусом китайских граждан оценивается как стабильное, без клинических проявлений и температуры. Она подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет. Попова отметила, что с начала года в России обследовали 236 человек на предмет выявления коронавируса.

Также стало известно, что в Ивановской области с симптомами ОРВИ была госпитализирована вернувшаяся из Китая женщина, результаты её анализов пока не готовы, сообщили в правительстве области в ответ на запрос РИА Новости.

Накануне Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В организации призвали помочь странам со слабой системой здравоохранения подготовиться к борьбе с заболеванием.

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Напомним, новый тип коронавируса 2019-nCoV был впервые зафиксирован в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и примерно за месяц распространился на четыре континента. К 31 января число жертв, по данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, возросло до 213, заражены оказались 9692 человека, из них 1527 тяжелобольных.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке. Кабмин поручил ограничить движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем, а в МИД сообщили, что Москва с 30 января приостанавливает выдачу электронных виз китайским гражданам.

В посёлке Забайкальск, где расположен международный автомобильный пункт пропуска через российско-китайскую границу, ввели режим ЧС. В администрации края рассказали, что в регионе действует режим повышенной готовности.

Схожие меры по борьбе с распространением заболевания принимают в других странах. В частности, Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в Китай до самого высокого, четвёртого, и призвал воздержаться от посещения страны. Власти Италии ввели чрезвычайное положение сроком на шесть месяцев после того, как в стране подтвердили заболевание у китайских туристов. Итальянские власти заявили, что выделят на борьбу с распространением заболевания €5 млн.