«Сделано много, но ещё не всё»: Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
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Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
В ходе встречи глава государства раскритиковал региональные власти за проблемы в области водоснабжения и экологии.
«Сделано много, но ещё не всё. Ещё нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался», — сказал он.
Из других проблем Крыма Путин отметил здравоохранение. По его словам, региону не хватает специалистов и оборудования, что делает ситуацию в этой сфере «хуже, чем в целом по России».
В то же время Путин подчеркнул, что за последние годы было многое сделано для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя, а также для их интеграции в Россию. В этой связи он особо отметил развитие магистральной инфраструктуры.
«Важным, во многом определяющим фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры. Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно», — подчеркнул глава государства.
Так, с 2014 по 2019 год промышленное производство в Крыму выросло в два раза, а собственные доходы региона — в два с половиной. Об этом сообщал глава региона Сергей Аксёнов в ходе ежегодного отчёта в феврале прошлого года. Эти показатели позволили в два с половиной раза повысить расходы на социальную сферу, почти в три раза — на образование, а на культуру — в три с половиной.
Валовый региональный продукт в 2014 году составлял 189 млрд рублей, тогда как по итогам 2018-го он составил 415,9 млрд. По прогнозам крымских властей, в 2019 году рост составил 5,3%.
Напомним, в 2014 году Крым воссоединился с Россией. Это произошло по итогам референдума, на котором свыше 96% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Однако Украина и западные страны отказываются признавать результаты плебисцита.
«Нужно повышать качество жизни»
В качестве примеров масштабных проектов, реализованных на полуострове, Путин привёл Крымский мост и новый терминал аэропорта Симферополя. Эти объекты «дали серьёзный импульс для деловой, социальной активности», позволили создать новые рабочие места и возможности для ведения бизнеса, добавил президент.
От чиновников Путин потребовал работать над повышением качества жизни крымчан. Он призвал обращать внимание не только на туристические зоны, но и на все другие населённые пункты.
«Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты», — призвал глава государства.
В качестве одного из факторов, который улучшит снабжение полуострова товарами, Путин назвал Крымский мост. Запуск грузоперевозок по железнодорожной части моста назначен на 1 июля, а уже сейчас порядка 57% от 7,4 млн туристов в 2019 году прибыли на полуостров через Крымский мост, подчеркнул президент.
Напомним, автомобильная часть Крымского моста была запущена в мае 2018 года, а железнодорожная — 23 декабря 2019-го. Этот объект позволил связать наземную транспортную инфраструктуру Крыма с остальной Россией.
На полуострове возводятся и другие объекты транспортной инфраструктуры. Так, строится трасса «Таврида», которая свяжет Симферополь и Севастополь с Керчью, соединившись с Крымским мостом. Её строительство будет закончено в 2022 году, но первая очередь была введена уже в конце 2018 года.
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«Отсутствие оснований для протеста»
Днём ранее Путин провёл в Севастополе совещание по вопросам развития ВМФ. Он присутствовал на совместных учениях Северного и Черноморского флотов и посетил военно-морское училище имени Нахимова.
Украина направила в МИД России ноту протеста, назвав визит Путина «несогласованным», а учения «незаконными».
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
В пятницу, 10 января, российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало эту ноту. Согласно заявлению МИД РФ, она была возвращена Киеву без рассмотрения.
«Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста. Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю», — подчеркнули российские дипломаты.