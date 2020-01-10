«Сделано много, но ещё не всё»: Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

В Крыму остаются ещё проблемы с водоснабжением и экологией. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию региона заявил президент Владимир Путин. В то же время, по его словам, за последние годы многое сделано для раскрытия потенциала полуострова. Особое значение глава государства уделил развитию магистральной инфраструктуры. По его словам, грузовое сообщение по железнодорожной части Крымского моста, которое запустят 1 июля, позволит значительно улучшить снабжение полуострова товарами.

Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

В ходе встречи глава государства раскритиковал региональные власти за проблемы в области водоснабжения и экологии.

«Сделано много, но ещё не всё. Ещё нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался», — сказал он.

Из других проблем Крыма Путин отметил здравоохранение. По его словам, региону не хватает специалистов и оборудования, что делает ситуацию в этой сфере «хуже, чем в целом по России».

В то же время Путин подчеркнул, что за последние годы было многое сделано для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя, а также для их интеграции в Россию. В этой связи он особо отметил развитие магистральной инфраструктуры.

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«Важным, во многом определяющим фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры. Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно», — подчеркнул глава государства.

Так, с 2014 по 2019 год промышленное производство в Крыму выросло в два раза, а собственные доходы региона — в два с половиной. Об этом сообщал глава региона Сергей Аксёнов в ходе ежегодного отчёта в феврале прошлого года. Эти показатели позволили в два с половиной раза повысить расходы на социальную сферу, почти в три раза — на образование, а на культуру — в три с половиной.

Валовый региональный продукт в 2014 году составлял 189 млрд рублей, тогда как по итогам 2018-го он составил 415,9 млрд. По прогнозам крымских властей, в 2019 году рост составил 5,3%.

Напомним, в 2014 году Крым воссоединился с Россией. Это произошло по итогам референдума, на котором свыше 96% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Однако Украина и западные страны отказываются признавать результаты плебисцита.

«Нужно повышать качество жизни»

В качестве примеров масштабных проектов, реализованных на полуострове, Путин привёл Крымский мост и новый терминал аэропорта Симферополя. Эти объекты «дали серьёзный импульс для деловой, социальной активности», позволили создать новые рабочие места и возможности для ведения бизнеса, добавил президент.

От чиновников Путин потребовал работать над повышением качества жизни крымчан. Он призвал обращать внимание не только на туристические зоны, но и на все другие населённые пункты.

«Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты», — призвал глава государства.

В качестве одного из факторов, который улучшит снабжение полуострова товарами, Путин назвал Крымский мост. Запуск грузоперевозок по железнодорожной части моста назначен на 1 июля, а уже сейчас порядка 57% от 7,4 млн туристов в 2019 году прибыли на полуостров через Крымский мост, подчеркнул президент.

Напомним, автомобильная часть Крымского моста была запущена в мае 2018 года, а железнодорожная — 23 декабря 2019-го. Этот объект позволил связать наземную транспортную инфраструктуру Крыма с остальной Россией.

На полуострове возводятся и другие объекты транспортной инфраструктуры. Так, строится трасса «Таврида», которая свяжет Симферополь и Севастополь с Керчью, соединившись с Крымским мостом. Её строительство будет закончено в 2022 году, но первая очередь была введена уже в конце 2018 года.

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«Отсутствие оснований для протеста»

Днём ранее Путин провёл в Севастополе совещание по вопросам развития ВМФ. Он присутствовал на совместных учениях Северного и Черноморского флотов и посетил военно-морское училище имени Нахимова.

Украина направила в МИД России ноту протеста, назвав визит Путина «несогласованным», а учения «незаконными».

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

В пятницу, 10 января, российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало эту ноту. Согласно заявлению МИД РФ, она была возвращена Киеву без рассмотрения.

«Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста. Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю», — подчеркнули российские дипломаты.